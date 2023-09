Ambiente, Piunti (CONOU): “Servono nuovi impianti per rifiuti, Italia può essere eccellenza in Europa”

Settembre 14, 2023

“Non sarei molto preoccupato da questo rallentamento dell’avanzata dell’economia circolare. L’Italia ha dimostrato di avere un modello che funziona basato sui consorzi senza fine di lucro e possiamo continuare ad essere eccellenza in UE, come lo è il consorzio che io stesso rappresento. Ma ci sono rifiuti sempre nuovi che necessitano di impianti che vanno costruiti” Ha dichiarato Riccardo Piunti, Presidente di CONOU, il Consorzio Nazionale per la racconta degli Oli Usati, leader nel raccoglimento di olio minerale usato, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia a Roma.