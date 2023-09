Settembre 15, 2023

Con le regate preliminari, in programma da oggi a domenica nelle acque di Vilanova I La Gelrtù prende il via l’avventura dell’America’s Cup numero 37. Nelle practice race dominio dell’Emirates Team New Zealand. Tra gli altri, bene American Magic e Luna Rossa che si è contraddistinta per le ottime partenze