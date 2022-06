Giugno 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Amplifon fonda la sua cultura sul progresso e sulla ricerca scientifica. È per noi fondamentale supportare le società scientifiche, soprattutto in un momento di ritorno alla normalità post pandemico”. Fabrizio Alfieri, Direttore CRS Amplifon Italia, parla a margine del 108° Congresso SIO a Roma. “La nostra presenza qui serve a garantire questa collaborazione e cercare di aiutare la comunità scientifica a sviluppare interconnessioni, soprattutto con altre specialità mediche”