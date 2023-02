Febbraio 5, 2023

“Lo Stato non deve trattare con la mafia e credo anche che lo Stato non debba trattare con chi lo minaccia”. Lo ha detto all’Auditorium Conciliazione la premier Giorgia Meloni, in riferimento alle minacce degli anarchici allo Stato finalizzate a ottenere l’abolizione del 41 bis, regime carcerario al quale è sottoposto Alfredo Cospito.