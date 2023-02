Febbraio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Forze dell’ordine in allerta per le minacce di morte giunte dalla Federazione anarchica informale a un manager che lavora in un’impresa dell’automotive recapitata a diverse aziende. Sul nome c’è massimo riserbo. Il volantino risulta contenere solidarietà ad Alfredo Cospito.