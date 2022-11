Novembre 22, 2022

Nel corso delle terza e ultima giornata del Congresso della Società oftalmologica italiana consegnato alla giornalista Chiara Berlinguer un premio speciale per l’informazione scientifica sui problemi della vista: la medaglia d’argento per i 150 anni della Soi. Berlinguer: “Importante divulgare il messaggio che è bene controllare la vista. Anche se non è semplice incontrare un oculista”.