Àncora (regista): “Violenza sulle donne e pregiudizi sul mondo femminile”

Luglio 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

«Oggi abbiamo presentato l’anteprima del film Even prodotto dalla società Lob&Partners, con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission. La pellicola è tratta da storie vere di violenza sulle donne, che portano lo spettatore ad affrontare il delicato tema del femminicidio e i tanti pregiudizi sul mondo femminile», così il regista Giulio Àncora nel corso dell’evento “Link, Tropea Communication Meeting”, organizzato a Tropea da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia.