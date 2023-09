Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot in emergenza

Settembre 18, 2023

Ancora sbarchi sull’isola di Lampedusa, dove poco fa sono arrivati 33 tunisini, fra cui una donna. L’imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia costiera. Sono 1.104 i migranti presenti questa mattina all’hotspot di Lampedusa. La situazione, dopo i momenti difficili dei giorni scorsi con la presenza di quasi 7.000 persone, sembra tornata alla normalità.

“L’Italia è accanto all’Europa e l’Europa è accanto all’Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell’Italia ma dell’Europa. Se non troviamo soluzioni concrete la nostra politica migratoria ha fallito”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, arrivando ieri sera al consolato italiano a New York alla vigilia dell’assemblea delle Nazioni Unite.