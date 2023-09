Settembre 15, 2023

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa che al momento conta più di 4mila ospiti all’hotspot gestito dalla Cri. In giornata previsti altri trasferimenti. Nella notte sull’A1 un autobus pieno di migranti da Porto Empedocle si è scontrato con un mezzo pesante: deceduti i due autisti, feriti 25 passeggeri.