Luglio 4, 2022

Italia ancora alle prese con Caronte, l’anticiclone africano che sta dispensando tanto caldo da Nord a Sud. Ma in settimana l’afflusso di correnti più instabili provenienti dal Nord Europa darà vita a un peggioramento del tempo dapprima al Nord e poi sul resto del Paese. Attesi forti temporali e grandinate, insieme a un crollo delle temperature.