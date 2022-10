Ottobre 6, 2022

“Figura RTD è uno snodo fondamentale per la digitalizzazione del Paese. Ci sono opportunità enormi per salto di qualità della pubblica amministrazione”. Lo ha dichiarato Francesco Andriani, Presidente di AssoRTD, a margine della seconda edizione del Forum sulla transizione digitale organizzato da Comunicazione italiana.