Angelini, Marullo di Condojanni: “600 milioni per polo tecnologico e ingegneristico italiano riconosciuto nel mondo”

Settembre 22, 2023

Investimenti per 600 milioni, in Italia, nel sito industriale di San Giovanni Teatino (Ch) e in Nordamerica, Le prospettive di sviluppo di Angelini Industries, in particolare della divisione Angelini Technologies, attraverso la controllata Fameccanica, sono state illustrate oggi dal management in occasione della visita nella sede italiana dell’azienda, a San Giovanni Teatino, del ministro delle imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso che, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha incontrato il ceo di Angelini Industries, Sergio Marullo di Condojanni, e il ceo di Angelini Technologies e Fameccanica, Alessandro Bulfon. L’obiettivo della multinazionale è di realizzare un polo tecnologico e ingegneristico italiano riconosciuto nel mondo.