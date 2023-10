Ottobre 2, 2023

“Non c’è solo un importantissimo approccio responsabile e consapevole al mondo dei consumi, c’è anche un approccio responsabile e consapevole, oltre che affettivo, anche al rapporto con i nostri amici animali”. Sono le parole di Alfredo De Bellis, vicepresidente Coop Lombardia all’inaugurazione della mostra fotografica Human Dog 23, il progetto che fa parte della campagna Alimenta l’Amore promossa da Coop Lombardia.