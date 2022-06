Giugno 8, 2022

Circa 17.000 animali acquatici tropicali e 246 coralli protetti dalla Convenzione di Washington sono stati intercettati, nel corso di 250 spedizioni commerciali intracomunitarie, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, congiuntamente ai funzionari dei ministero della Salute e della Transizione Ecologica. L’operazione ha portato alla segnalazione in via amministrativa di 50 società operanti nel settore dell’acquariologia.