Ottobre 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Bisognerebbe tornare a insegnare l’educazione Civica a scuola, questo aiuterebbe magari a sensibilizzare di più sugli animali, sull’ambiente e sulla delicatezza del nostro pianeta”. Ne è convinto Marco Mazzoli, ideatore e conduttore dello Zoo di 105, all’inaugurazione della mostra fotografica Human Dog 23, il progetto che fa parte di Alimenta l’Amore la campagna promossa da Coop Lombardia.