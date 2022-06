Giugno 10, 2022

Adozione animali, secondo un’indagine condotta lo scorso mese di maggio da Emg Different per Facile.it, nel periodo fra il 2020 ed il 2021 sono stati circa 3,4 milioni gli italiani che hanno adottato un cane, pari al 21,6% dei proprietari. Ma, una volta archiviata la pandemia, oltre 117mila proprietari hanno cambiato idea restituendo l’animale al canile o affidandolo ad un’altra famiglia.