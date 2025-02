Anm: “Da potere esecutivo ancora attacchi a giudice”

21 Febbraio 2025

“Siamo sconcertati nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza. Siamo disorientati nel constatare che il ministro della Giustizia auspica la riforma di una sentenza di cui non esiste altro che il dispositivo. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche”. Ad affermarlo è la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) riferendosi alle polemiche per la condanna in primo grado al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.