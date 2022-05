Maggio 31, 2022

E’ morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato ad Ancona, si è spento a Milano all’età di 99 anni. “Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia” comunica la segreteria nazionale dell’Anpi sulla sua pagina Facebook.