antanchè: “Orgogliosi di Artigiano in Fiera”

Dicembre 3, 2023

“Le Fiere sono una parte importantissima per la crescita del nostro settore in quanto, non solo in termini di volumi che sono circa 10 miliardi, aiutano a destagionalizzare quindi ad avere i turisti tutto l’anno”. Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, è intervenuta a margine della ventisettesima edizione dell’Artigiano in Fiera, in programma fino al 10 dicembre a Fiera Milano (Rho).