Antimicrobico resistenza, Silvestris (Aiom), “batteri o funghi prima causa di morte in quasi la metà dei malati oncologici”

25 Settembre 2024

“Infezioni resistenti soprattutto in ospedale, tra pazienti con cancro e ricoverati in terapia intensiva. Progressi terapeutici e miglioramenti in termini di sopravvivenza rischiano di essere compromessi dai batteri resistenti”. Così Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom, Associazione italiana oncologia medica e direttore della struttura complessa di Oncologia medica Irccs dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, in occasione del talk ‘Antimicrobico resistenza. La sfida di investire in ricerca’, promosso da Adnkronos, descrive “questa situazione clinica che non impatta solo sulla sopravvivenza, ma anche sulle condizioni e quindi sul ‘timing’ dei trattamenti: in alcuni casi ritardandoli o impedendone l’inizio”.