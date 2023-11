Antitrust avvia indagine su prezzi trasporto aereo per Sicilia e Sardegna

Novembre 16, 2023

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sull’uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità.

“Ancora una vittoria per il Codacons, associazione che lo scorso 5 novembre denunciò attraverso un dettagliato report i rincari dei prezzi dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna in vista delle partenza di Natale”. Lo afferma l’associazione, commentando l’indagine conoscitiva avviata dall’Antitrust.