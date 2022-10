Ottobre 20, 2022

Your browser does not support the video tag.

“L’Open d’Italia di quest’anno ci ha portato una visibilità mondiale, proiettandoci nel mondo. Grazie al presidente della Federazione, Franco Chimenti, che ha portato la Ryder Cup a Roma che per l’Italia è un grande biglietto da visita. Un evento che porta migliaia di turisti e che ha un indotto incredibile”. Così il Presidente e A.D. del Chervò Golf Hotel & Resort di Sanviglio nel Lago di Garda, Pietro Apicella, nel corso dell’IGTM tenutosi a Roma presso la Nuvola di Fuksas.