Appalti: Acea e min. Interno siglano protocollo per tutela legalità

Luglio 20, 2023

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo hanno siglato al Viminale un protocollo con il quale si rafforza il comune impegno nel contrastare potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori di fondamentale e strategica importanza per il Paese, come la gestione delle reti idroelettriche e dei rifiuti. L’intesa avrà una durata di tre anni e sarà supportata dal lavoro di una cabina di regia che si riunirà due volte l’anno e dell’esperienza dell’ex Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, chiamato come consulente da Acea.