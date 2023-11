Aragno (Eikon): “Mappa ambiente sovrapposta a mappa sostenibilità”

Novembre 29, 2023

“La parola sostenibilità viene associata all’ambiente per cui abbiamo chiesto nella nostra ricerca quali fossero le prime tre parole che vengono in mente parlando di sostenibilità e la mappa della sostenibilità e quella della sostenibilità ambientale sono sovrapposte”. E’ quanto dichiarato da Paola Aragno, vice presidente Eikon Strategic Consulting Italia, a margine dell’evento di presentazione del Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab ‘La cultura della sostenibilità in Italia’, a cura di Eikon, che ha coinvolto un campione nazionale rappresentativo di 1600 persone, tra i 18 e i 65 anni, e che ha rilevato la conoscenza e la percezione della sostenibilità e il coinvolgimento in 7 su 17 Obiettivi SDGs 2030.