Aragno (Eikon): “Parlare di sostenibilità in maniera olistica e sistemica”

29 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Per posizionarsi in maniera distintiva è importante iniziare a parlare di sostenibilità in maniera olistica e sistemica e usare la sostenibilità sociale come moltiplicatore della sostenibilità a 360 gradi”. Lo ha detto Paola Aragno, Eikon Strategic Consulting, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.