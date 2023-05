Archeologia, 750 reperti tornano da Londra

Maggio 31, 2023

Nuovo colpo messo a segno dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. Un’azione congiunta tra il ministero della Cultura e i militari dell’Arma, infatti, ha permesso il rientro a Roma di 750 reperti archeologici del valore stimato in 12 milioni di euro, frutto di scavi clandestini sul territorio italiano e confluiti in una società inglese in liquidazione. “Dobbiamo stroncare l’illegalità internazionale dei traffici delle opere d’arte cui non bisogna dare alcun margine” ha sottolineato il ministro Gennaro Sangiuliano.