Gennaio 31, 2023

A margine della conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana Dop, iniziativa promossa dal Consorzio di tutela e della quale sono partner UniCredit e Nomisma, Annalisa Areni, Head of client strategies di UniCredit, ha parlato dell’importanza che ha per UniCredit il sostegno ad una filiera che rappresenta un’eccellenza nel panorama internazionale.