Arienti (Erion Weee): “Mancato conferimento Raee comporta danno ambientale ed economico”

Ottobre 17, 2022

A margine dell’evento “Greenwashing, la musica deve cambiare”, organizzato da Erion in occasione dell’E-Waste Day, la giornata internazionale dei rifiuti elettronici promossa dal Weee Forum, l’associazione europea dei Sistemi collettivi di gestione dei Raee, Giorgio Arienti, Direttore generale di Erion Weee, parla delle tendenze dei giovani (che risultano meno attenti quando si parla di riciclo di RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e spiega perché il mancato conferimento non comporta solamente un danno ambientale ma anche economico.