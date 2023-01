Gennaio 23, 2023

Inizia oggi alla Camera l’esame del dl che prolunga per tutto il 2023 l’autorizzazione al governo ad inviare armi all’Ucraina, un provvedimento già approvato dal Senato e che dovrebbe ricevere il via libera definitivo da Montecitorio entro giovedì. Intanto la Germania fa sapere che non intralcerà la Polonia nella consegna di carri armati Leopard a Kiev. Dura la replica di Mosca.