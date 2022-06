Giugno 19, 2022

Il conflitto interno al Movimento 5 stelle tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio rischia di mettere in difficoltà il governo Draghi. L’ex premier annuncia una risoluzione che impegna il governo a non procedere all’ulteriore invio di armi all’Ucraina. Per Di Maio si tratta di un tema da maneggiare con cura.