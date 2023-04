Arriva la Garanzia per l’inclusione, cos’è

Aprile 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dal primo gennaio 2024 arriva la Garanzia per l’inclusione (Gil), che sostituirà il Reddito di cittadinanza (Rdc), e verrà riconosciuta ai nuclei familiari al cui interno vi sia un disabile, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o una persona a cui è stato riconosciuto l’assegno per l’invalidità civile. Il beneficio tocca i 6mila euro l’anno, vale a dire 500 euro al mese. Il sussidio è integrato fino a 3.360 euro (280 euro al mese) come contributo affitto. Il sostegno è erogato per 18 mesi. Dopo un mese di stop, riparte per altri 12.