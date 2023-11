Arte, Callipo: “Grande successo, ottimo riscontro dai residenti romani”

Novembre 16, 2023

“Fin dall’apertura, l’iniziativa è stata un successo. Ora siamo a due anni dall’apertura e stiamo raccogliendo i frutti della semina del primo periodo. Stiamo avendo un ottimo riscontro dai residenti nel territorio romano”. Queste le dichiarazioni di Giacinto Callipo, membro del consiglio d’amministrazione di Callipo Conserve Alimentari Srl, in occasione del lancio del progetto di Callipo, ‘#CallipoMuchLove: Ricordi d’Estate, per le idee regalo di Natale’ tenutosi mercoledì 15 novembre nello store della nota azienda ittica calabrese di via Cola Di Rienzo a Roma.