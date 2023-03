Marzo 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’artista italo-egiziano Omar Hassan inaugura a Palermo, nella storica cornice del Palazzo Reale, la mostra “Punctum”, ideata insieme alla Fondazione Federico II, diretta da Patrizia Monterosso.

Omar Hassan, conosciuto anche come artista-boxeur grazie ai suoi celebri “Breaking Through”, espone anche sette opere “site specific”, tra cui “Palermo”, opera che si aggiunge alla serie “Maps” e “Pax”, insieme a una coraggiosa reinterpretazione della Nike di Samotracia, generatrice di pace.