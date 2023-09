Arte e Medicina: Il Potere Curativo in Mostra al Museo Bilotti di Roma

Settembre 8, 2023

Il Museo Carlo Bilotti, sotto l’egida della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, diventa il palcoscenico di un incontro dedicato alla connessione tra arte e terapia medica. L’evento, organizzato da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Gemelli ART, si è svolto nell’ambito della mostra “Ritratte. Donne di arte e di scienza”.

Una discussione illuminante sull’arte come strumento terapeutico, su come cultura e bellezza allunghino la vita.

“Il rapporto tra benessere e fruizione culturale è per Fondazione Bracco un tema strategico perché riesce ad abbracciare i tre filoni su cui si concentra il nostro impegno: la cultura, la scienza e il sociale. E’ dimostrato da numerosi studi sulla popolazione di diversi Paesi che frequentare concerti, teatri, cinema e mostre aumenti la percezione del proprio benessere e “faccia bene” alla persona. In altre parole, la cultura migliora la qualità della vita dell’individuo” ha detto Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco e Presidente del Gruppo Bracco, attraverso un video messaggio,

L’evento ha posto l’attenzione sulla prospettiva scientifica dei benefici dell’arte nella medicina e nella cura dei pazienti, presentando gli studi di welfare culturale sviluppati da Fondazione Bracco dal 2011 e il Progetto Art4ART del Policlinico Gemelli, avviato nel 2019 presso il Centro di Radioterapia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Gemelli ART.