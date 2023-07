Arte: Lucchini (Intesa Sanpaolo), “Importante rendere la cultura accessibile a tutti”

Luglio 11, 2023

“L’istituto bancario ritiene che rendere la cultura accessibile a tutti sia uno dei segnali più forti che possiamo dare per quanto riguarda il tema della sostenibilità, del sociale e della solidarietà, cercando di non lasciare indietro nessuno, in quanto la cultura serve anche a questo”. Queste le parole di Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Il Pugile e la Vittoria”, il progetto espositivo, di cui l’istituto bancario è partner, che rappresenta la punta di diamante di Brescia Capitale italiana della cultura 2023. Le opere esposte sono due bronzi di età ellenistica e romana, per la prima volta insieme a Brescia all’interno di un’evocativa installazione artistica firmata dal maestro spagnolo Juan Navarro Baldeweg presso il Parco archeologico di Brescia Romana, sito UNESCO.