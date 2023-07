Arte: Lucchini (Intesa Sanpaolo), “Istituto bancario attivo e noto nel panorama artistico-culturale”

Luglio 11, 2023

“In campo artistico-culturale siamo abbastanza noti. Attualmente godiamo di 4 musei: a Napoli, Torino, Milano e Vicenza” . Così Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Il Pugile e la Vittoria”, il progetto espositivo, cui l’istituto bancario è partner, punta di diamante di Brescia Capitale italiana della cultura. Le opere esposte sono due bronzi di età ellenistica e romana per la prima volta insieme a Brescia.