Arte, una balena illumina l’aeroporto di Fiumicino per sensibilizzare sulla tutela ambientale

Gennaio 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

denominata “Grande Anima”. Un’iniziativa sostenuta da One Ocean Foundation; ASviS e Cultura Italiae, che ha visto la partecipazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, e del Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. Un’opera di arte contemporanea che riproduce in dimensioni originali lo scheletro di una balena, illuminato al suo interno da lampade provenienti da tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali come il risparmio dell’acqua e il recupero della plastica.