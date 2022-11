Novembre 22, 2022

Il 19 novembre medici specialisti e rappresentanti dell’Associazione Abce Onlus, a disposizione di persone con emofilia e dei loro familiari per rispondere a domande e chiarire dubbi in tema di prevenzione, profilassi, benessere articolare e stile di vita, con un focus sull’importanza dell’approccio multidisciplinare dall’infanzia all’età adulta