Artigiano in Fiera, Fontana (Regione Lombardia): “Anteprima d’estate conferma successo di questa fiera”

29 Maggio 2025

“L’artigiano in fiera è il più grande evento fieristico a livello globale. Anteprima d’estate è la conferma di come questa manifestazione riesce ad avere un grandissimo successo e ad attirare tantissimi visitatori. Credo che la Anteprima d’estate sia una nuova avventura dell’Artigiano in fiera, un po’ diversa ma comunque bella”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, in occasione dell’inaugurazione di Anteprima d’Estate il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho, dal 29 maggio al 2 giugno.