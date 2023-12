Artigiano in Fiera, Intiglietta (presidente Ge.Fi.) : “Sarà un’edizione importante”

Dicembre 3, 2023

“Ci sono molti paesi nuovi, più di 600 artigiani nuovi e questa inaugurazione nel padiglione della Tunisia. Questo mostra la volontà di creare un ponte di pace, di collaborazione e valorizzazione della capacità produttiva che la Tunisia ha e che può esprimere ancora meglio in una collaborazione più stretta”. Così, Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi, durante l’apertura della ventisettesima edizione di Artigiano in Fiera che quest’anno si sviluppa su 8 padiglioni (uno in più rispetto al 2022), con 2.550 espositori (dei quali oltre 600 nuovi) e 86 Paesi del mondo presenti e rappresentati.