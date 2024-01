“Ascoltare la storia, per non dimenticare” Un concerto come tributo nel Giorno della Memoria

Gennaio 23, 2024

Nella suggestiva cornice della Sala della Regina di Montecitorio, il Giorno della Memoria è stato commemorato con un toccante concerto intitolato “Ascoltare la storia, per non dimenticare”. Promosso dalla Presidenza della Camera dei deputati e introdotto dal Presidente Lorenzo Fontana, l’evento ha rappresentato un’occasione significativa per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto attraverso la potenza emotiva della musica.

“Il Giorno della Memoria è un monito a vigilare affinché non si riapra mai più quell’abisso in cui precipitò l’umanità. Questa ricorrenza deve infatti renderci anche consapevoli che la libertà e la democrazia non vanno mai date per scontate. Anzi, ci insegna che proprio la libertà e la democrazia vanno riconquistate tutti i giorni” ha detto il Presidente Lorenzo Fontana.