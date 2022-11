ASMD, Pession (Simmesn): “Creiamo attenzione su malattia Niemann-Pick così non aumenta mortalità”

Novembre 4, 2022

“La malattia di Niemann-Pick è ultra-rara ma oggi si possono trattare i pazienti sostituendo, attraverso infusioni, l’enzima che manca”. Così il Presidente di Simmesn, Andrea Pession, a margine dell’incontro informativo a conclusione del mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann-Pick, tenutosi presso il MoMeC di Roma. “Il nostro compito è quello di creare attenzione sulla malattia di Niemann-Pick perché non riconoscerla significa non trattare da subito il malato, aumentando la mortalità”, ha concluso.