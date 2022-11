ASMD, Scarpa: “Sensibilizzare medici su malattia di Niemann-Pick perché si può avere terapia”

Novembre 4, 2022

“La malattia di Niemann-Pick è dovuta da un errore genetico, ereditato da entrambi i genitori”. Così Maurizio Scarpa, il direttore del Centro coordinamento regionale malattie rare di Udine, a margine dell’incontro informativo a conclusione del mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann-Pick, tenutosi presso il MoMeC di Roma. “Questa si può manifestare in tre forme: precoce, meno severa e intermedia – ha continuato parlando della malattia -. Oggi bisogna sensibilizzare i medici sulla malattia perché si può avere una terapia”.