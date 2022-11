ASMD, stato dell’arte e novità sulla malattia di Niemann Pick. A Roma un incontro su una patologia ultra-rara

Novembre 4, 2022

Le esigenze dei pazienti, lo stato dell’arte riguardo la malattia e le nuove frontiere delle terapie, sono stati i temi al centro di un incontro tenutosi a Roma presso il Montecitorio Meeting Center e promosso dall’Associazione italiana Niemann Pick onlus, in partnership con Sanofi e con la collaborazione di OMaR – Osservatorio malattie rare. Un appuntamento dal titolo “Asmd: stato dell’arte e novità di una patologia ultra rara” che si è tenuto a conclusione del mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann Pick.