Ottobre 28, 2022

Quattro feriti, tra due gravi, e un morto. Questo il bilancio dell’aggressione avvenuta davanti alle casse del supermercato Carrefour, all’interno del centro commerciale Milanofiori di Assago. Il 46enne, italiano incensurato, da un anno è in cura per una forte crisi depressiva.