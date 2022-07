Luglio 28, 2022

Il Dipartimento di Giustizia di Washington sta indagando sul comportamento dell’ex presidente americano Donald Trump durante l’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Sotto esame ci sarebbero le conversazioni tra Trump e i sui più stretti consiglieri ai quali sono stati sequestrati i tabulati telefonici.