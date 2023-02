Febbraio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Chi già beneficia dell’Assegno unico per i figli a carico non dovrà presentare la domanda per continuare a usufruirne nel 2023. A spiegarlo è l’Inps. Discorso diverso per tutti quelli che non hanno mai presentato la richiesta e per quelli a cui è stata respinta in passato. Per tutti i beneficiari resta l’onere di procedere alla presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso.