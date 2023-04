Aprile 20, 2023

La sede di Palazzo Wedekind a Roma ha ospitato l’evento “Assegno Unico Universale” organizzato giovedì 20 aprile dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in cui si è presentato il bilancio della misura ad un anno dal suo avvio. Temi centrale dell’incontro: incentivare la natalità e il sostegno alle famiglie.