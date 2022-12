Assemblea Alis, confronto fruttuoso tra esponenti del settore e istituzioni

Dicembre 2, 2022

Si è conclusa l’Assemblea di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, alla quale hanno partecipato i rappresentati del settore e numerosi esponenti del governo. La due-giorni è stata una preziosa occasione di confronto, come hanno affermato lo stesso presidente dell’Associazione, Guido Grimaldi, e i politici Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei.