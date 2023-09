Settembre 19, 2023

Dal clima alla guerra in Ucraina, fino ai migranti: sono diversi ii temi sul tavolo della 78esima Assemblea generale dell’Onu a New York. Presente il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Guterres: “Lavoriamo per una pace giusta”. Biden: “Opporsi alla Russia oggi, contro gli aggressori di domani”.